Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen* Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (29.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungsriesen Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol Deutschland: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Nach dem Zukauf in Polen für rund 2,5 Milliarden Euro solle der Münchner Versicherer vor einer weiteren, sehr wichtigen strategischen Entscheidung stehen. Marktbeobachtern zufolge erwäge die Allianz, ein Gegenangebot für den amerikanischen Schaden- und Unfallversicherer Hartford abzugeben. Den wolle der US-Versicherer Chubb für 19,5 Milliarden Euro übernehmen.Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichte, habe das Angebot von Chubb für Hartford die Münchner auf den Plan gerufen, die Machbarkeit eines Gegengebots zu prüfen. Im Gespräch mit potenziellen Beratern würden die Möglichkeiten sondiert, habe es geheißen.Dem Bericht nach würden die Münchener Hartford für eines der verbliebenen Ziele im Schaden-/Unfall-Geschäft mit kritischer Größe in den USA halten. Einem Übernahmekrieg mit Chubb wolle die Allianz jedoch aus dem Weg gehen, da es an Synergien mangele.Die Überlegungen würden sich in frühem Stadium befinden. Den Insidern zufolge werde sich die Allianz aber wahrscheinlich gegen einen Deal entscheiden. In den letzten Quartalen habe es Europas größter Versicherer vorgezogen, kleinere Deals einzufädeln (wie zuletzt in Polen) und große Transaktionen zu meiden.Vorerst bleibt die Allianz-Aktie aber auf der Empfehlungsliste, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: