Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

216,15 EUR +0,77% (23.07.2019, 13:10)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

216,45 EUR +0,84% (23.07.2019, 13:25)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (23.07.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Allianz investiert in Breitbandnetze - AktiennewsEuropas größte Versicherung investiert über ihre Tochter Allianz Capital Partners (ACP) in den Breitbandausbau in Niederösterreich, so die Experten von "FONDS professionell".In Summe würden rund 300 Millionen Euro in die Hand genommen.Institutionelle Gelder würden dafür sorgen, dass Bürgern ein schnelleres Internet zur Verfügung stehe. Ein Beispiel dafür sei eine unlängst bekannt gewordene Mandatierung: Die Niederösterreichische Breitband-Holding, eine Tochtergesellschaft des Landes Niederösterreich, habe der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF), vertreten durch Allianz Capital Partners, den Zuschlag für den gemeinsamen Ausbau des Breitbandnetzes in ländlichen Regionen Niederösterreichs erteilt. Darüber berichte die Allianz per Aussendung.Ziel sei es, ungefähr 100.000 Haushalte zwischen 2020 und 2022 mit Glasfaserkabel zu versorgen. Schwerpunkt liege dabei auf Kommunen mit weniger als 5.000 Einwohnern. Dieses interessante Projekt sei auf großes Interesse bei institutionellen Investoren gestoßen. Das Investitionsvolumen betrage ungefähr 300 Millionen Euro. Die Allianz habe erst vor kurzem in den Ausbau des Glasfasernetzes in Frankreich investiert.Börsenplätze Allianz-Aktie: