Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

202,40 EUR +1,30% (24.05.2019, 15:06)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

202,35 EUR +1,22% (24.05.2019, 15:15)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (24.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Versicherungswirtschaft stehe vor tiefgreifenden Umbrüchen. Der Haupttreiber sei der technologische Wandel. Versicherer wie die Allianz seien gefragt, Risiken nicht nur zu steuern, sondern sie zu verhindern. Neben den Herausforderungen gebe es große Wachstumschancen für die Unternehmen.Laut einer Studie von Allianz Research "wird künftig die Risikoprävention und nicht das Risikomanagement im Vordergrund stehen." Fitness-Tracker, intelligente Autosoftware und Smart Homes könnten hierbei helfen. Mit der Cyberkriminalität berge die Technik auch Gefahren, die aber wiederum den Versicherern Chancen für neue Policen eröffne.In den nächsten zehn Jahren würden die Experten erwarten, dass das Wachstum der weltweiten Versicherungsprämien von 3,3 Prozent im Jahr 2018 auf rund fünf Prozent ansteigen werde, wobei China die Pace machen werde. Für 2029 rechne Allianz Research weltweit mit einem Gesamtvolumen an Versicherungsprämien von 6,326 Billionen Euro, letztes Jahr seien es 3,66 Billionen gewesen.Spannend werde sein, inwieweit es branchenfremde Unternehmen schaffen würden, im Versicherungssektor Fuß zu fassen, zum Beispiel Technologieriesen aus China oder den USA oder Insurtech-Startups. Allianz investiere bereits kräftig in solche Unternehmen.Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät bei der Allianz-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 24.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: