Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

149,24 EUR +0,50% (03.04.2020, 10:36)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (03.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die europäische Aufsicht EIOPA habe am Donnerstagabend angesichts der Coronakrise gefordert, dass Versicherer und Rückversicherer vorerst keine Dividenden ausschütten sollten. Zudem sei dazu geraten worden, von Aktienrückkäufen abzusehen, um die Eigenmittel zu schonen. Für die Aktionäre des Münchner Konzerns wäre das eine bittere Pille. Die BaFin stelle sich aber (noch) dagegen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte, lehne die die deutsche Finanzaufsicht im Moment noch ein pauschales Dividendenverbot für Versicherer ab.Allianz habe auf Nachfrage in der Nacht zum Freitag erklärt, sie wolle an Dividenden und Aktienrückkäufen festhalten. Der Versicherer wolle 9,60 Euro pro Aktie ausschütten, was einer Dividendenrendite von 6,5% entspreche. Das Aktienrückkaufprogramm habe ein Volumen von 1,5 Mrd. Euro.Eine Aussetzung der Dividende wäre für manchen Aktionär ein herber Schlag. Andererseits bleibe aber die Liquidität im Unternehmen, was der deutsche Versicherer strategisch sinnvoll für Zukäufe oder Investitionen verwenden könne. Langfristig bleibe die Allianz-Aktie ungeachtet dessen ein Basisinvestment, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2020)Börsenplätze Allianz-Aktie:Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:149,50 EUR -1,29% (03.04.2020, 10:21)