Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

188,98 EUR -0,78% (16.11.2018, 16:33)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (16.11.2018/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Investment-Tochter des Münchener Konzerns kaufe derzeit in den USA und Europa spezielle hypothenbesicherte Anleihen, die die Portfolios von Allianz Global Investors stärken sollten. Derartige Hypothekenbonds seien vor zehn Jahre einer der Auslöser der Finanzkrise gewesen. Müssten sich Anleger und Sparer nun fürchten? Nein, sage die Allianz. Der deutsche Versicherungsgigant strebe mit der Aufnahme ein sog. "Lehman-sicheres" Portfolio an.Aus Deutschland habe nur die Allianz zu den neun bislang als systemrelevant erachteten Versicherern (G-SII) weltweit gehört, die 2013 festgelegt worden seien. Sie sollten eigentlich von 2019 an 10% mehr Kapital vorhalten als andere Versicherer. Doch der Finanzstabilitätsrat FSB habe die jährliche Überprüfung der G-SII bereits 2017 ausgesetzt. Die Internationale Vereinigung der Versicherungsregulierer (IAIS) wolle die Versicherer künftig weniger daran messen, wie groß und vernetzt sie seien, sondern wie sie sich im Markt verhalten würden.Die Allianz-Aktie leide am Freitag etwas überdurchschnittlich im schwächeren Umfeld. Der Angstfaktor sei v.a. bei Finanzwerten zu spüren. Engagierte Anleger sollten mit einem Stoppkurs bei 170 Euro weiter dabei bleiben, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:188,38 EUR -0,52% (16.11.2018, 16:19)