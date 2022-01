Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (31.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz sei stets auf der Suche nach Objekten, in die der Versicherer sein Kundenvermögen investieren könne. Wie das Unternehmen zum Wochenauftakt mitteile, sei man in der australischen Metropole Sydney fündig geworden. Zusammen mit dem NPS nehme die Allianz 445 Milliarden Dollar in die Hand.Der AREAP Core I Fonds der Allianz kaufe im Auftrag der Versicherung und des National Pension Service of Korea (NPS) 50 Prozent der Anteile am Commonwealth Bank Place in Sydney ("Darling Quarter"). Der Kaufpreis liege nach Angaben der Immo-Tochter Allianz Real Estate bei etwa 445 Millionen Dollar brutto.Die Transaktion werde vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen voraussichtlich in Q1 abgeschlossen. Das Darling Quarter umfasse eine vermietbare Gesamtfläche von 61.000 Quadratmetern, wobei die Commonwealth Bank of Australia Hauptmieter sei. NPS und die Allianz seien 50:50-Investoren in dem Fonds."Wir freuen uns sehr, in dieses Bürogebäude in Sydney zu investieren, das langfristigen Wert und stabilen Cashflow bietet. AREAP Core I ist jetzt zu 82 Prozent investiert und dieser Vermögenswert bietet eine attraktive Diversifizierung des Portfolios", habe Rushabh Desai, Asien-Pazifik-CEO von Allianz Real Estate, gesagt.Meldungen wie die vom Montag seien jetzt kein Game Changer, würden aber verdeutlichen, dass die Allianz ihr Handwerk, egal auf welcher Ebene, verstehe. Das Objekt sollte sich langfristig positiv entwickeln und damit die Kunden des Versicherers zufriedenstellen.Die Aktionäre der Allianz dürften in einem Jahr zufrieden mit der Kursentwicklung sein, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: