Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (18.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Allianz habe am Donnerstagabend neben den Geschäftszahlen auch eine milliardenschwere Rückstellung für die Klagen in den USA bekannt gegeben. Während die geringer ausfalle als erwartet, laufe es operativ sehr gut für den deutschen Branchenführer.3,7 Milliarden Euro habe der Versicherer für Vergleiche mit Großanlegern in den USA und mit Blick auf Gespräche mit US-Behörden zurückgelegt. Allerdings rechne der Vorstand mit weiteren Belastungen, bevor die Angelegenheit komplett abgeschlossen sei. Wann es dazu komme, habe er nicht gewagt vorherzusagen.Ansonsten seien die Geschäfte des Konzerns im zweiten Corona-Jahr glänzend gelaufen. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um fast sechs Prozent auf 148,5 Milliarden Euro gestiegen. Der operative Gewinn habe um fast ein Viertel zugelegt und mit 13,4 Milliarden Euro einen Rekordwert erreicht. Damit habe Allianz nicht nur ihre bereits auf 13 Milliarden Euro erhöhte Prognose, sondern auch die durchschnittliche Erwartung von Analysten (13,17 Milliarden) übertroffen.Die Allianz-Aktionäre würden vom starken operativen Ergebnis profitieren. So solle die Dividende von 9,60 auf 10,80 Euro je Aktie steigen - erwartet worden seien 10,60 Euro. Außerdem wolle der Konzern in diesem Jahr bis zu einer Milliarde Euro in den Rückkauf eigener Aktien stecken.Glänzend gelaufen sei es auch im Fondsgeschäft der Konzerntöchter PIMCO und AGI, wenn man die Milliardenbelastungen durch den laufenden Rechtsstreit ausklammere. So hätten Anleger netto über 110 Milliarden Euro an frischem Geld in die Fonds der beiden Allianz-Gesellschaften geschoben. Das für Dritte verwaltete Vermögen sei von Ende 2020 bis Ende 2021 um rund 15 Prozent auf fast 1,97 Billionen Euro gewachsen. Der operative Gewinn der Sparte habe um 22 Prozent auf rund 3,5 Milliarden Euro zugelegt.Unabhängig von der Rückstellung für die Milliardenklagen seien die Zahlen der Allianz top. Ein weiteres Argument für alle langfristig orientierten Anleger, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Allianz-Aktie. (Analyse vom 18.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.