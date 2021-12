Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Am 03.12.2021 habe Allianz die Strategie für 2022 bis 2024 bekannt gegeben. Demnach erwarte der Versicherer ein jährliches Wachstum des EPS von 5% bis 7% sowie eine Eigenkapitalrendite (RoE) von mindestens 13%. Dadurch erwarte der Versicherer in den nächsten drei Jahren zusätzliches Kapital von rund 12 Mrd. Euro zu generieren. Dies stehe auf dem Fundament eines anhaltenden Wachstums in allen drei Geschäftssegmenten und einer erfolgreiche Transformation dieser Bereiche um zukünftige Bedürfnisse abzudecken.Darüber hinaus habe der Versicherer die Dividendenpolitik angepasst. Demnach sei bereits für 2021 geplant, eine Ausschüttungsquote von 50% des bereinigten Nettoergebnisses oder 5% Wachstum ggü. dem Vorjahr umzusetzen. Voraussetzung sei eine Solvabilitätsquote von zukünftig mindestens 150% (bisher: 180%; 30.09.2021: 207%).Der Analyst erhöhe seine Prognosen (u.a. EPS 2021e: 21,51 (alt: 21,31) Euro; DPS 2021e: 10,80 (alt: 10,20) Euro; EPS 2022e: 22,55 (alt: 22,34) Euro; DPS 2022e: 11,30 (alt: 10,80) Euro). Auf Basis des modifizierten Gordon-Growth-Modells (Prognoseerhöhung vs. niedrigeres mittelfristiges DPS-Wachstum) habe er ein Kursziel für die Allianz-Aktie von 215,00 (alt: 210,00) Euro ermittelt. Zusammen mit der Dividendenerwartung von 10,80 Euro je Aktie ergebe sich ein positiver Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: