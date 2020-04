Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die planmäßige Expansion von Allianz Direct in Europa sei der Coronavirus-Pandemie zum Opfer gefallen. Das habe Bart Schlatmann, CEO des zum Allianz-Konzern gehörenden Online-Versicherers, in einem "Bloomberg"-Interview gesagt. Gleichzeitig habe er angekündigt, das Produkt-Angebot schnell erweitern zu wollen."Wir haben den Start von Allianz Direct in Italien aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus von Mai auf Oktober verschoben. Unser Büro in Mailand ist geschlossen und wir müssen viele Tests durchführen", habe er erklärt Spanien solle nun bis spätestens Anfang 2021 folgen. In Deutschland und den Niederlanden sei der digitale Versicherer schon seit kurzem aktiv.In allen vier Ländern sei der Allianz-Konzern in den vergangenen Jahren bereits mit verschiedenen Online-Angeboten vertreten, gewesen vorrangig im Bereich Kfz-Policen. Jetzt bündle das Münchener Unternehmen diese Aktivitäten unter dem Dach von Allianz Direct auf einer gemeinsamen Plattform. "Dies wird dazu beitragen, die Technologiekosten im Vergleich zu unseren heutigen Ausgaben um 70% zu senken", so Schlatmann.Trotz der Verzögerungen beim europaweiten Start denke er bereits über die nächsten Schritte nach. "Wir möchten unser Angebot in diesem Jahr in allen vier Ländern um eine private Hausrat- und Haftpflichtversicherung erweitern", habe Schlatmann erklärt. Später könne Allianz Direct zudem auch in anderen Regionen antreten. "Afrika ist zum Beispiel ein sehr interessanter Markt, da Mobile-Banking dort bereits weit verbreitet ist."Schlatmann wolle der "Allianz helfen, ein Technologieunternehmen zu werden", wie er gesagt habe. Der Konzern stehe vor der großen Herausforderung, zeigen zu müssen, dass er sein Geschäft durch digitale Technologien vereinfachen könne, habe Charles Graham, ein Analyst bei Bloomberg Intelligence, gemeint .Obwohl die Mutter Allianz auf klassischen Wegen selbst Versicherungen anbiete, sehe Schlatmann keine Gefahr einer Kannibalisierung: "Allianz Direct spricht eine andere Gruppe von Kunden als die Allianz."Die Allianz stehe vor großen Herausforderungen, dürfte aber angesichts der soliden Kapitalausstattung als Gewinner aus der Corona-Krise hervorgehen. Die Stabilität werde durch die geplante Dividendenausschüttung unterstrichen. Kurzfristig seien immer wieder Kursrücksetzer möglich.Langfristig bleibt die Allianz-Aktie aussichtsreich, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link