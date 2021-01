Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol Deutschland: ALV, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 774 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (21.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol Deutschland: ALV, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz sei bisher glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen. Jetzt habe der Versicherungskonzern erneut einen außergerichtlichen Vergleich mit einem Gastronomen geschlossen. Sollten Anleger bei der Allianz-Aktie jetzt vorsichtig werden?Deutschlands größter Versicherungskonzern streite seit Beginn der Coronakrise um Ansprüche aus Betriebsschließungsversicherungen (BSV). Wenige Tage vor einer möglichen Verurteilung habe die Allianz erneut einen außergerichtlichen Vergleich mit einem Gastronomen geschlossen, der auf Ansprüche aus dieser Versicherung geklagt habe. Über die Einzelheiten sei Stillschweigen vereinbart worden, wie die Allianz am Donnerstag mitgeteilt habe.Der Betreiber des Edel-Italieners "Guido al Duomo" habe im Prozess 160.000 Euro von der Allianz für die behördliche Schließung seines Restaurants während des ersten Lockdowns im vergangenen Frühjahr gefordert. Die Allianz habe Zahlungen abgelehnt, da das Unternehmen keinen Versicherungsfall sehe.Der Konzern sei jedoch in einer schlechten Verhandlungsposition. Im Kleingedruckten würden zwar diverse Krankheiten und Erreger ausgeschlossen, aber nicht ausdrücklich Corona. Aus Konzernkreisen heiße es, dass die Pandemie-Gefahr unterschätzt worden sei, obwohl die WHO seit 2003 gewarnt habe. Jetzt werde der Wortlaut vieler Policen überprüft und sämtliche BSV gekündigt.Die Allianz-Papiere würden sich bisher noch relativ unbeeindruckt zeigen angesichts der Kosten in Folge der Corona-Pandemie. Der Versicherungskonzern sei solide aufgestellt und sollte die Belastungen durch COVID-19 überstehen.Langfristige Anleger nutzen Kursschwächen der Allianz-Aktie aufgrund einer Dividendenrendite von 4,8 Prozent zum Kauf, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.01.2021)Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.