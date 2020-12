Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:

Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

198,30 EUR -0,77% (02.12.2020, 09:40)



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

198,98 EUR -0,50% (02.12.2020, 09:26)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (02.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Nun sei es amtlich: Die Allianz und die australische Bank Westpac hätten sich auf den Kauf des allgemeinen Assekuranzgeschäfts der Australier verständigt. Wie die Münchner heute Nacht MEZ mitgeteilt hätten, habe die Sparte mit den Einheiten Westpac General Insurance und Westpac General Insurance Services für einen Preis von 725 Millionen Australischen Dollar (rund 445 Millionen Euro) den Besitzer gewechselt. Für die Allianz ein sehr guter Deal.Das allgemeine Versicherungsgeschäft von Westpac umfasse unter anderem Hausrat- und Kfz-Versicherungen und habe in den ersten neun Monaten Prämieneinnahmen von 555 Millionen Australischen Dollar eingespielt. Im Zuge des Deals habe die Allianz das Recht, für die nächsten 20 Jahren Westpac-Kunden Versicherungen anzubieten. Zuvor habe die australische Wirtschaftszeitung Financial Review über die anstehende Transaktion zwischen den beiden Unternehmen berichtet. Vor gut sechs Wochen sei bekannt geworden, dass die beiden Finanzkonzerne Gespräche führen würden.Mit dem Abschluss werde den Angaben zufolge in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres gerechnet. Westpac und die Allianz würden bereits seit 2015 zusammenarbeiten. Die Allianz stärke mit der Transaktion Rang 3 auf dem australischen Markt für allgemeine Versicherungen. Die beiden Platzhirsche seien Australia Group und Suncorp.Die Münchner würden nach Schätzungen der Credit Suisse rund das 10Fache des Gewinns für das Assekuranzgeschäft bezahlen. Normal seien 15 bis 20, so die Analysten. In Verbindung mit dem Vertrag, Westpac-Kunden Versicherungen anbieten zu können, erschienen sogar noch höhere Multiplikatoren möglich."Der Aktionär" bleibt daher positiv für die Aktie, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link