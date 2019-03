Börsenplätze Allianz-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

200,05 EUR +0,33% (15.03.2019, 11:20)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

200,55 EUR +0,67% (15.03.2019, 11:36)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (15.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Mit der Bekanntgabe der Jahreszahlen für 2018 hätten die Allianz und die Munich Re auch ihre Ausschüttungspläne für die Dividende bekannt gegeben. "Der Aktionär" habe genauer hingeschaut und sage, was jetzt zu tun sei.Die Allianz habe bekannt gegeben, dass sie für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 9,00 Euro an die Anteilseigner ausschütten wolle. Beim aktuellen Kursniveau von 199,80 Euro entspreche das einer satten Dividendenrendite von 4,5%.Der Rückversicherer Munich Re schütte mit 9,25 Euro etwas mehr aus, das aktuelle Kursniveau von 212,10 Euro führe aber zu einer etwas niedrigeren Rendite von 4,3%. Somit habe die Allianz bei der Dividendenrendite die Nase vorn.Doch auch die Konstanz der Ausschüttungen sei bei Dividendentiteln ein wichtiges Kriterium. Hier könne die Munich Re punkten. Seit 1969 sei die Dividende nicht mehr gesenkt worden. Die Allianz habe es immerhin geschafft, in den letzten zehn Jahren die Ausschüttungen nicht zu senken. Alleine der Finanzkrise 2008 sei es geschuldet, dass die Historie nicht noch weiter zurück reiche.Die Allianz hat in zwei von drei Kategorien gewonnen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Bei beiden Aktien stünden allerdings Aktienrückkaufprogramme im Raum, was die Kurse antreiben sollte. Zudem weise die Munich Re die höhere Konstanz bei den Dividendenzahlungen auf. (Analyse vom 15.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link