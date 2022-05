12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (12.05.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Das Q1-Ergebnis der Allianz sei durch eine weitere Rückstellung iHv. EUR 1,9 Mrd. (EUR 1,6 Mrd. nach Steuern) in Zusammenhang mit den Verlusten der Structured Alpha Fonds während der Covid Pandemie belastet worden. Somit sei der Quartalsüberschuss iHv. EUR 0,6 Mrd. unter dem Vorjahresniveau (EUR 2,6 Mrd.) geblieben und habe auch die Analystenerwartungen iHv. EUR 2,0 Mrd. nicht erfüllen können. Das operative Ergebnis iHv. EUR 3,2 Mrd. habe jedoch die Analystenerwartungen (EUR 3,0 Mrd.) leicht übertreffen können, sei jedoch 2,9% unter dem Ergebnis vom Vorjahr geblieben, was auf höhere Schäden aus Naturkatastrophen zurückzuführen sei. Das um die Rückstellung bereinigte Nettoergebnis (EUR 2,2 Mrd.) sei ebenfalls um EUR 0,2 Mrd. über den Erwartungen gewesen.Den Gesamtumsatz habe die Allianz um 6,2% auf EUR 44 Mrd. steigern können, was vor allem auf ein starkes Wachstum im Schaden-Unfall Segment zurückzuführen sei (+9%). Alle anderen Segmente hätten ebenfalls Umsatzsteigerungen verbuchen können.Die Rückstellung in Q1 komme zusätzlich zu einer EUR 3,7 Mrd. Rückstellung aus dem Vorquartal, was einer Gesamtbelastung iHv. EUR 5,6 Mrd. (netto EUR 4,4 Mrd.) aus den Vergleichen in den USA entspreche. Dies sei auch im Rahmen der Erwartungen von Zahlungen iHv. knapp unter EUR 6 Mrd. Die Allianz gehe davon aus, dass diese Rückstellungen eine realistische Einschätzung des verbleibenden finanziellen Risikos der Entschädigungs- und Strafzahlungen in den USA entspreche. Der Jahresüberschuss solle, laut Management, für die Dividendenausschüttung um die Rückstellungen bereinigt werden.Die Solvenzquote sei in Q1 um 10 Prozentpunkte auf 199% gesunken und sei dabei relativ signifikant unter den Erwartungen von 211% geblieben. Steigende Zinsen hätten dabei sonstige Markteffekte nicht kompensieren können. Das Eigenkapital sei von EUR 80 Mrd. um fast 13% auf EUR 70 Mrd. gesunken, was vor allem auf einen Rückgang der unrealisierten Gewinne auf Finanzinstrumente zurückzuführen sei (steigende Zinsen, niedrigere Aktienmärkte).Die wichtigsten Finanzkennzahlen und Effekte aus den Rückstellungen seien bereits gestern, einen Tag vor der Veröffentlichung der Ergebnisse, bekannt gegeben worden. Der Markt habe auf die Ankündigung, dass man mit den derzeitigen Reserven die gesamten Schadenszahlungen für die Gerichtsprozesse in den USA abdecken sollte, positiv reagiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.