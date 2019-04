XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

213,70 EUR +0,80% (17.04.2019, 17:23)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

213,80 EUR +0,97% (17.04.2019, 17:39)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (17.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz Real Estate sei der drittgrößte Immobilieninvestor der Welt. Wie die Allianz-Tochter heute bekannt gebe, kaufe sie die Immobilie Castellana 200 in Madrid für rund 250 Mio. Euro. Die Allianz-Aktie markiere ein neues 17-Jahres-Hoch - mit an Bord: die AKTIONÄR-Leser."Die Akquisition von Castellana 200 ermöglicht Allianz Real Estate ein Investment in ein signifikantes gewerblich genutztes Gebäude in einem der dynamischsten europäischen Märkte," so Miguel Torres, Head of Iberia der Allianz Real Estate. Das Objekt bestehe aus zwei Bürogebäuden, einer Einzelhandelsgalerie und 844 Parkplätzen, Kernmieter seien Unternehmen wie CBRE, LinkedIn, H&M, Schweppes und Sony.Um den Versicherten Renditen weit über dem Garantiezins bieten zu können, investiere die Allianz schon seit gut einem Jahrzehnt verstärkt in Immobilien.Im Anschluss dürfte die Allianz-Aktie ohnehin neue 17-Jahres-Hochs in Angriff nehmen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: