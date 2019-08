Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

206,35 EUR -1,57% (02.08.2019, 13:02)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (02.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Das operative Ergebnis sei in Q2/2019 um 5,4% auf 3,16 (Vj.: 3,00) Mrd. Euro gestiegen und habe damit über dem Marktkonsens (3,03 Mrd. Euro) gelegen. Das Q2-EPS habe sich um 15,9% auf 5,11 (Vj.: 4,41) Euro verbessert. Während sich das operative Ergebnis im Segment Schaden-Unfall entgegen der Markterwartung (1,50 Mrd. Euro) negativ entwickelt habe und um 5,0% auf 1,38 (Vj.: 1,46) Mrd. Euro gesunken sei, hätten sich die beiden anderen Segmente deutlich positiver entwickeln können. Das operative Ergebnis im Segment Leben/Kranken sei um 14,6% auf 1,23 (Vj.: 1,08; Marktkonsens: 1,07) Mrd. Euro gestiegen. Der Barwert der Neugeschäftsbeiträge sei auf 15,2 (Vj.: 14,0) Mrd. Euro geklettert. Ursachlich hierfür sei das gute Geschäft in Deutschland und den Vereinigten Staaten gewesen. Das operative Ergebnis im Asset Management habe bei 0,68 (Vj.: 0,66; Marktkonsens: 0,66) Mrd. Euro gelegen, was mit gestiegenen operativen Erträgen aufgrund des höheren verwalteten Vermögens begründet werde. Drach senke seine Erwartungen aufgrund der geänderten Aktienanzahl (EPS 2019e: 18,98 (alt: 19,17) Euro; EPS 2020e: 19,89 (alt: 20,47) Euro).Pierre Drach, Analyst von Independent Research, stuft die Allianz-Aktie unverändert mit "halten" ein. Das Kursziel werde bei 230 Euro belassen. (Analyse vom 02.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:206,80 EUR -2,38% (02.08.2019, 12:47)