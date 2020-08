Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

181,98 EUR +0,23% (05.08.2020, 08:58)



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

181,54 EUR (04.08.2020)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (05.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Wegen der Corona-Pandemie habe der Münchner Versicherer erwartungsgemäß weniger verdient als im Jahr zuvor. Das operative Ergebnis sei aber besser ausgefallen als von den Marktteilnehmern erwartet; überzeugend sei weiter die Kapitalausstattung des Konzerns. Etwas überraschend und enttäuschend für die Anleger verzichte Allianz-Chef Oliver Bäte weiter auf eine neue Prognose für das laufende Geschäftsjahr.Im zweiten Quartal sei das operative Ergebnis um 18,8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gefallen. Wie "Der Aktionär" berichtet habe, hätten die Analysten mit 2,43 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn sei um 28,6 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zurückgegangen. Das Ergebnis je Aktie habe 3,71 Euro betragen und in line mit der Konsensschätzung gelegen."Die Pandemie bleibt weiterhin eine Herausforderung für alle Branchen. Dennoch hat die Allianz in den ersten sechs Monaten des Jahres robuste Ergebnisse erzielt und eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt", so Vorstandsvorsitzender Oliver Bäte. "Das macht uns zuversichtlich, dass wir auch in der zweiten Jahreshälfte 2020 stabile Geschäftsergebnisse sehen werden." Zu einer neuen Jahresprognose habe sich der Manager aber dann doch nicht hinreißen lassen wollen.Sein Finanzchef Giulio Terzariol habe ergänzt: "Die Auswirkung von Covid-19 auf den Geschäftsbereich Schaden- und Unfallversicherung war im zweiten Quartal 2020 ausgeprägter, aber unser Geschäft hat sich hinsichtlich des Umsatzwachstums als belastbar erwiesen". Er sei auch zufrieden mit der Qualität des Umsatzes im Geschäftsbereich Lebens- und Krankenversicherung. Dies zeige sich an der robusten Neugeschäftsmarge "Unsere operative Profitabilität bleibt stark und wird durch unsere aktiven Maßnahmen zum Risikomanagement gut unterstützt", so der CFO.Die Allianz-Zahlen seien grundsätzlich gut, etwas enttäuschend sei allerdings die fehlende Jahresprognose. Dementsprechend habe es auch kein Wort zum Thema Dividende gegeben. Kurzfristig könnte der Aktie damit der Impuls fehlen, besser als der Gesamtmarkt abzuschneiden. An den positiven langfristigen Aussichten ändert sich damit aber nichts, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: