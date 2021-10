Börsenplätze Allianz-Aktie:



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (21.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Allianz-Tochter PIMCO, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, erwäge den Handel mit bestimmten Kryptowährungen, wie CIO Daniel Ivascyn im Interview mit CNBC gesagt habe. Angesichts der Rekordfahrt bei den digitalen Währungen wie Bitcoin erscheine die Entscheidung durchaus sinnvoll und könnte sich langfristig auch auf die Mutter positiv auswirken."Jetzt schauen wir uns an, ob wir bestimmte Kryptowährungen als Teil unserer Trendfolgestrategien oder quantenorientierten Strategien handeln und dann mehr Arbeit auf der fundamentalen Seite leisten", so Ivascyn. "Dies wird also ein schrittweiser Prozess sein, bei dem wir viel Zeit auf der internen Prüfungsseite verbringen und mit Investoren sprechen. Und wir werden kleine Schritte in einem Bereich machen, der schnell wächst."Einige der Hedgefonds von PIMCO würden bereits mit kryptogebundenen Wertpapieren handeln. Künftig wolle man kein direktionales Engagement eingehen, sondern versuchen, von Fehlbewertungen zwischen dem Cash-Produkt, dem beliebten Trust, der an der Börse gehandelt werde, und den Futures zu profitieren.Nach dem Debakel mit den Structured-Alpha-Fonds werde man bei PIMCO genau hinschauen, was man den Investoren anbieten werde. Interessant klinge es allemal, wobei die Auswirkungen auf den Aktienkurs erst einmal nicht zu spüren sein würden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link