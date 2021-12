Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

205,45 EUR +0,61% (23.12.2021, 09:46)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

205,90 EUR +0,68% (23.12.2021, 09:32)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (23.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Nach ihrem Engagement in Japan habe die Allianz kurz vor Heiligabend noch ein schwedisches Wohnportfolio erworben. Die Transaktion gehe über ein neues Joint Venture mit Heimstaden Bostad über die Bühne. Die Allianz-Aktie stehe indes vor einem neuen Kaufsignal.Der hauseigene Immobilienmanager Allianz Real Estate und die schwedische Heimstaden Bostad hätten am Mittwoch ein neues Joint Venture bekannt gegeben, das der Allianz eine Beteiligung an einem schwedischen Wohnimmobilienportfolio mit 99 Objekten ermögliche. "Das Portfolio, das Heimstaden Bostad von Akelius erworben hat, hat einen Bruttowert von 3 Milliarden Euro und umfasst Objekte in zwei der drei größten schwedischen Städte, Stockholm und Malmö", heiße es in der Mitteilung.Mit diesem Joint Venture, das insgesamt rund 9.300 Einheiten umfasse, habe die Allianz ihre Präsenz im Wohnungssektor in Europa deutlich erhöht. Zudem stärke die Transaktion die Diversifizierung innerhalb des globalen Immobilienportfolios des Unternehmens.Wie berichtet, würden solche Investments den Kurs der Allianz-Aktie nicht umgehend beflügeln. Der DAX-Konzern sei aber nur durch solche Deals in der Lage, einen höheren Garantiezins für Lebensversicherungen auszuweisen als die Konkurrenz. Das sollte sich indirekt positiv für die Allianz auswirken, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: