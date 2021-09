Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

194,34 EUR -0,13% (30.09.2021, 16:58)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

194,58 EUR -0,66% (30.09.2021, 16:44)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (30.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherungsriesen Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der Münchner Versicherer übertrage einen Altbestand von Schweizer Lebensversicherungen an den Rückversicherer Resolution Re und verschaffe sich damit weiteren finanziellen Spielraum in Milliardenhöhe. In den USA stehe Gerüchten zufolge ein ähnlicher Deal bevor. Es gehe wohl darum, sich gegen potenzielle Strafzahlungen zu wappnen.Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteile, übernehme Resolution Re im Rahmen einer Quotenrückversicherung die Markt- und Versicherungsrisiken. Die Produkte des Portfolios hätten ein Rückstellungsvolumen von rund vier Milliarden Schweizer Franken und würden nicht mehr vertrieben. Zu den Konditionen sei Stillschweigen vereinbart worden.Die Transaktion werde die Kapitalposition der Allianz Suisse Lebensversicherung weiter stärken, indem sie das "Risiko-Ertrags-Verhältnis nachhaltig verbessert", so die Allianz. Die Kundenbeziehungen würden unverändert bleiben, das heiße, die Allianz bleibe gegenüber dem Kunden für die Policen verantwortlich.Stefan Rapp, CFO der Allianz Suisse, betone: "Mit der innovativen Lösung stärken wir unsere bereits sehr solide Kapitalposition weiter und reduzieren gleichzeitig die Volatilität in der Solvenzquote. Damit sorgen wir dafür, dass unser Lebensgeschäft trotz der großen Herausforderungen zukunftsfähig ist und schaffen Raum für weiteres Wachstum."Wie in der Schweiz verfolge die Allianz entsprechende Pläne ebenso in den USA, habe Bloomberg berichtet. Auch hier sollten die Altbestände nicht verkauft, sondern die Risiken an einen Rückversicherer abgetreten werden. Die Interessenten, neben Rückversicherern seien das vor allem Private-Equity-Firmen, sollten Schlange stehen.Im Umfeld der Allianz werde betont, dass die Pläne um die Abgabe von US-Lebensversicherungen nichts mit den derzeitigen Ermittlungen der US-Justiz zu tun hätten. Es würden dem Versicherer wegen der Structured-Alpha-Affäre bis zu sechs Milliarden Dollar an Strafzahlungen drohen. Der Markt dürfte dies allerdings anders sehen.Die Allianz habe sich von den jüngsten Tiefs erholen können und damit eine wichtige Unterstützung zurückerobert. Vor einem Neueinstieg müsse aber mehr Klarheit in Bezug auf die Strafzahlungen geschaffen werden. Vorerst bleibt die Aktie deshalb auf der Watchlist, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link