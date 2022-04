Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

218,05 EUR -0,37% (19.04.2022, 12:49)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

218,15 EUR -0,43% (19.04.2022, 12:33)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (19.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der mächtige Aktionärsberater Glass Lewis stelle sich trotz der milliardenschweren Hedgefonds-Verluste der Allianz hinter die Führung des deutschen Versicherungsriesen. Er empfehle den Anteilseignern bei der Hauptversammlung am 4. Mai allen Tagesordnungspunkte zuzustimmen.Da es keine Hinweise darauf gebe, dass die Mitglieder der Gremien "im vergangenen Geschäftsjahr ihrer Pflicht gegenüber den Aktionären wesentlich nicht nachgekommen sind, sehen wir keinen Grund, den Aktionären zu empfehlen, ihre Unterstützung zu verweigern" schreibe Lewis in einem Bericht, der der Nachrichtenagentur Bloomberg vorliege. Zwar könnten die Rechtsrisiken durch die so genannten Structured Alpha Fonds "berechtigterweise" Grund zur Sorge der Aktionäre sein, habe es weiter geheißen. Lewis glaube jedoch, dass einige dieser Bedenken wohl durch die Maßnahmen des Aufsichtsrats und die bereitgestellte Offenlegung gemildert würden.Die Allianz habe nach der Implosion der US-Hedgefonds Rückstellungen von 3,7 Mrd. Euro gebucht und mit vielen klagenden Investoren Vergleiche abgeschlossen. Der DAX-Konzern habe im Februar erklärt, dass Gespräche mit dem US-Justizministerium und der Börsenaufsicht SEC - die jeweils eigene Untersuchungen in dem Fall angestoßen hätten - andauern würden. Es sei mit zusätzlichen finanziellen Belastungen zu rechnen.Die von der Asset-Management-Tochter Allianz Global Investors angebotenen Hedgefonds seien ursprünglich zum Schutz vor einem Marktabsturz konzipiert worden, hätten dann aber hohe Verluste zu Beginn der Corona-Krise erlitten. Zwei der Fonds seien Ende März 2020 liquidiert worden, die übrigen seien mittlerweile auch abgewickelt worden.Aus technischer Sicht stehe die Allianz-Aktie weiter vor einem wichtigen Kaufsignal. Sollte die Marke von 220 Euro überwunden werden, dürfte das Papier eine neue Dynamik entfalten. Das nächste Ziel wäre dann das 52-Wochen-Hoch bei etwa 233 Euro, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.04.2022)(Mit Material von Bloomberg)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.