Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (11.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Gehe es nach den Vorstellungen der Allianz, könnten sich große Investoren in naher Zukunft an Cyberversicherungen beteiligen. Man wäre damit der erste Player am Markt. Hartmut Mai, Vorstand des Industrieversicherers Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), sehe in diesem Geschäft großes Potenzial.Die Allianz kenne sich mit Katastrophenanleihen sehr gut aus. Bereits im Jahr 2007 habe der Versicherer den ersten so genannten Cat-Bond gestartet, bei dem Sturmrisiken in Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, den Niederlanden und Österreich verbrieft worden seien."Ich bin sehr zuversichtlich, dass sie der nächste Markt für Verbriefungen sind", habe AGCS-Vorstand Mai der "Börsen-Zeitung" gesagt. Die Allianz habe erste Anleihen in den Markt gegeben, um den Appetit der Investoren zu wecken. Verbriefungen in größerem Umfang könnten laut Mai im Jahr 2021 starten.Institutionelle Geldgeber würden derartige Papiere nicht zuletzt unter Risikostreuungsgesichtspunkten schätzen, weil deren Wertentwicklung gar nicht oder nur schwach mit der Performance gängiger Assets zusammenhänge.Die Beiträge würden im Marktdurchschnitt quer durch alle Regionen um vier Prozent steigen. Die AGCS-Kunden müssten sich zudem auf Beitragsanpassungen ab dem 1. Januar 2020 einstellen. 70 Prozent der Verträge in der Region Zentral- und Osteuropa würden dann neu verhandelt.Die Aussagen des AGCS-Vorstands würden ins positive Bild passen, das die Allianz zurzeit abgebe. Investierte Anleger bleiben dabei, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Aktie der Allianz. (Analyse vom 31.10.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.