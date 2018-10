Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (29.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz sei auch stark in erneuerbaren Energien engagiert. Jetzt habe sie über ihre Asset-Manager-Tochter Allianz Capital Partners ihre erste Solarfarm erworben, die komplett ohne öffentliche Fördermittel auskomme.In der letzten Woche sei der Erwerb eines 46-Megawatt-Projekts in Portugal abgeschlossen worden. Die Solarfarm "Ourika" etwa 170 km südöstlich von Lissabon sei von der irischen WElink Gruppe ("WElink") entwickelt worden und könne genug erneuerbare Energie erzeugen, um damit jährlich ungefähr 23.000 Durchschnittshaushalte der Region zu versorgen.Ourika sei ein Pionierprojekt auf der Iberischen Halbinsel und gehöre zu den ersten großen in Betrieb genommenen Solaranlagen, deren Tarife nicht durch Steuergelder gestützt würden, sondern auf einem Power Purchase Agreement beruhen würden."Diese Investition zeigt die Bedeutung von Erneuerbaren Energien für das Anlagenportfolio der Allianz, als einer der führenden europäischen Investoren auf diesem Gebiet", so Marc Groves-Raines, Leiter von Renewables bei Allianz Capital Partners. Er hoffe, künftig in weitere subventionsfreie Solarfarmen in verschiedenen europäischen Märkten investieren zu können. Tatsächlich sei die Allianz bereits in mehr als 90 Projekten im Bereich Erneuerbare Energien finanziert. Dabei handle es sich um insgesamt 83 Windparks und acht Solaranlagen in Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Schweden und den USA.Das Wertpapier sei im Zuge der allgemeinen DAX-Schwäche in den letzten Tagen ebenfalls unter Druck geraten, wobei sich die Verluste jedoch in Grenzen gehalten hätten. Stabilisierend hätten mehrere Analystenstimmen gewirkt, die der Aktie Ziele über 210 Euro attestiert hätten. Am Montag verbessere sie sich weiter leicht auf knapp 180 Euro.Charttechnisch betrachtet sollte kurzfristig die Zone bei 175/176 Euro halten, um in Folge wieder die 200-Tage-Linie bei 187,53 Euro in Angriff zu nehmen.Unter fundamentalen Gesichtspunkten bleibt die Allianz-Aktie ein Basisinvestment für jeden langfristig orientierten Anleger - Martin Mrowka von "Der Aktionär" empfiehlt, bei 170 Euro eine Stopp-Loss-Order zu platzieren. (Analyse vom 29.10.2018)