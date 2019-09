Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

200,10 EUR -0,72% (03.09.2019, 15:30)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

200,20 EUR -0,50% (03.09.2019, 15:45)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (03.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Gebannt würden die Menschen auf den Hurrikan "Dorian" blicken, der die Bahamas verwüstet und die amerikanische Ost-Küste bedrohe. Auch die Versicherungskonzerne Allianz und Münchener Rück würden den "Monster-Sturm" beobachten, wie ihn Donald Trump genannt habe. Doch bislang würden sich die Schäden noch in Grenzen halten. Die Aktien der Versicherer würden von Analysten weiterhin optimistisch eingestuft.Der Hurrikan "Dorian" habe über den Bahamas gewütet, fünf Menschen hätten ihr Leben verloren. Nun ziehe der Wirbelsturm Richtung US-Festland, sei dabei auf die zweihöchste Kategorie 4 abgestuft worden. Aktuelle Voraussagen würden den Hurrikan die Ostküste über dem Meer hinaufziehen sehen. Das Festland werde wohl nur gestreift. Die Versicherungsschäden dürften sich somit in Grenzen halten.Auch die Analysten würden optimistisch bleiben. Barclays habe Allianz SE nach dem Ende der Berichtssaison für das zweite Quartal auf "overweight" mit Kursziel von 225 Euro belassen. Erneut hätten sich Umsatzwachstum und steigende Preise im Unfall- und Schadengeschäft (P&C) besonders positiv innerhalb des europäischen Versicherungssektors ausgewirkt, habe Analystin Claudia Gaspari in einer Branchenstudie geschrieben.Ihre Top-Empfehlungen im Hinblick auf dieses Geschäftsfeld seien die Allianz und Munich Re. Beide dürften sich weiterhin stark entwickeln. Gaspari habe zudem ihr Bewertungsmodell weiter in die Zukunft bis Juni 2020 verschoben. Das nun bis Mitte nächsten Jahres gültige Kursziel für Munich Re habe sie sogar von 237 auf 245 Euro angehoben. Die Einstufung sei ebenfalls auf "overweight" belassen worden.Charttechnisch sei der Wert bei knapp 195 Euro derzeit gut abgesichert.Beide Versicherungswerte dürften von einem glimpflich verlaufenden Hurrikan profitieren. Sowohl Allianz als auch Munich Re würden auf den Kauflisten der Analysten bleiben. Gut zwei Drittel aller bei Bloomberg gelisteten Häuser würden die beiden DAX-Werte empfehlen - auch weil sie innerhalb der Branche über die größten Kapitalpuffer verfügen würden.Sollten sich die Zins-Märkte weiter verschlechtern, könnte sich vor allem die Allianz als widerstandsfähig erweisen. Beide Aktien haben derzeit gut zehn Prozent Kurspotenzial, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link