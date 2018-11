XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (23.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Seit Mai 2015 stehe Oliver Bäte an der Spitze des Münchener Versicherungskonzerns. Nun habe der Aufsichtsrat seinen Vertrag bis Ende September 2024 verlängert. In den vergangenen drei Jahren habe Bäte die Grundlagen für eine Neuausrichtung der Allianz geschaffen. In einer Woche werde die neue Konzernstrategie präsentiert.Heute hänge die Allianz-Aktie mit ca. 184 Euro noch in der Mitte eines allmählich zulaufenden Chart-Dreiecks. Der Kurs sei vor kurzem wieder leicht unter die 200-Tage-Linie gerutscht, aber ohne große Dynamik. Nun würden alle auf das große Signal zum Ausbruch warten.Die Allianz-Aktie sei für Analysten und auch den "Aktionär" weiterhin ein gutes Langfristinvestment. Das Kursziel liege bei 235 Euro, eine Stopp-Loss-Order empfehle sich bei 170 Euro, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie: