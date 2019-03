XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

196,14 EUR -0,03% (26.03.2019, 09:55)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

196,54 EUR -0,02% (26.03.2019, 10:11)



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (26.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Konsolidierung am Gesamtmarkt sei auch an der Allianz nicht spurlos vorübergegangen. Kurse oberhalb von 200 Euro seien leider nur von kurzer Dauer gewesen. Zum Start in die neue Handelswoche habe die Aktie unter eine wichtige charttechnische Unterstützung zu fallen gedroht. Der Test besagter Haltemarke seik jedoch bislang erfolgreich verlaufen.Der Aktienkurs des Münchener Konzerns Versicherers habe am Montag im Tief bei 194,70 Euro notiert und damit unterhalb des alten Ausbruchsniveaus von November 2018 bei 195,66 Euro. Diese Haltemarke falle fast punktgenau mit dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung von Mitte Februar (182,26 Euro) bis Mitte März (202,20 Euro) zusammen.Im ersten Anlauf habe diese wichtige Unterstützung verteidigt werden können, was positiv zu werten sei. Doch sollte die Allianz einen erneuten Schwächeanfall erleiden und die Marke unterschritten werden, gerate wohl das 50%-Fibonacci-Retracement bei 192,30 Euro und der Bereich um 190 Euro ins Visier.Der jüngste Rücksetzer der Allianz-Aktie sollte Anleger nicht beunruhigen. Nach einem Anstieg von 18% innerhalb weniger Monate sei eine solche Konsolidierung nur gesund. Vorerst dürfte die Aktie auch keine großen Sprünge machen. Neue Zwischenhochs seien wahrscheinlich erst im Vorfeld der Hauptversammlung und der damit verbundenen Dividendenausschüttung zu erwarten, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: