Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

192,76 EUR +0,40% (12.11.2018, 12:19)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

192,44 EUR +0,12% (12.11.2018, 12:31)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (12.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Oliver Götz von der " BÖRSE am Sonntag " nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Ob nun Continental, Heidelberg Cement, die Deutsche Post, Daimler oder BMW. Umsatz- und Gewinnwarnungen lägen bei Deutschlands Unternehmen derzeit ganz offenkundig im Trend. Schon in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres hätten sie einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young nach mit einem Anstieg von 29 auf 42 Warnungen auf dem höchsten Niveau seit 2011 gelegen. Gleichzeitig sei die Zahl der positiven Korrekturen von 106 auf 42 gefallen. Aus Anlegersicht durchaus beängstigend, weshalb es kaum verwundere, dass der DAX auf Jahresssicht nun schon mit rund zwölf Prozent im Minus stehe.Angesichts dessen seien die Zahlen, die Allianz-Chef Oliver Bäte am Freitag für seinen Konzern verkünden dürfte, schon fast phänomenal. Bei der Nummer Eins unter Europas Versicherern laufe es alles in allem hervorragend. Gerade mit Blick auf die durchaus schwierigen Marktbedingungen, mit denen die Versicherungsbranche seit Jahren zu kämpfen habe. Und so habe man mit Bäte den CEO eines DAX-Konzerns am Freitag etwas selten Gewordenes sagen gehört: "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr wieder unsere Ziele erreichen werden."Das wären dann unter anderem 11,1 Milliarden Euro operativer Gewinn. Mit Blick auf die bereits jetzt erwirtschafteten 8,7 Milliarden Euro, eine machbare Vorgabe. Die Ziele der von Bäte selbst vor drei Jahren ausgerufenen Renewal Agenda habe er dazu längst erreicht. Habe beispielsweise die Eigenkapitalquote der Münchner Ende 2017 noch bei 11,8 Prozent gelegen, sei sie inzwischen auf 13,8 Prozent gestiegen und damit sogar um 0,8 Prozent mehr, als ursprünglich anvisiert. Das Ergebnis je Aktie betrage mit Blick auf die bisherige Jahresperformance rund zwölf Prozent, schlage damit die angepeilten fünf Prozent pro Jahr überdeutlich.Im dritten Quartal sei nun auch noch die wichtige Schaden-Kosten-Quote im Sachversicherungssektor mit 93,1 Prozent unter die Zielmarke von 94 Prozent gerutscht. Überhaupt habe der Bereich besonders positiv überrascht. Dank deutlich weniger Schäden durch Naturkatastrophen als noch im Vorjahr seien die Kosten gesunken und der Gewinn sei um 45 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro gestiegen. Insgesamt sei das operative Ergebnis im dritten Quartal um 22 Prozent auf knapp drei Milliarden Euro gestiegen, unterm Strich sei ein Gewinn von 1,9 Milliarden Euro stehen geblieben, ein Plus von 25 Prozent im Vorjahresvergleich.Auch im Vermögensbereich präsentiere sich der Konzern mit seinen Töchtern Pimco und Allianz Global Investors gut aufgestellt. Beide hätten zusammengenommen zuletzt mehr als zwei Billionen Euro verwaltet. Nach einem Mittelabfluss von rund neun Milliarden Euro im zweiten, habe es im dritten Quartal nun wieder einen Zufluss in Höhe von 15 Milliarden Euro gegeben. Der operative Gewinn des Sektors sei damit einhergehend um insgesamt elf Prozent gestiegen.Die Allianz-Aktie habe von den prächtigen Ergebnissen zum Wochenschluss noch nicht profitieren können und nur leicht im Plus gelegen. Allerdings hätten Anleger wohl mit einem guten Abschneiden gerechnet und den Kurs des Papiers bereits von Dienstag an um rund drei Prozent von 183,40 auf 188,50 Euro steigen lassen. Angesichts der überzeugenden Performance trotzdem zu wenig. Vor allem auch, da eine für 2018 erwartete Dividende von knapp neun Euro, einer damit einhergehende Dividendenrendite von 4,7 Prozent und ein niedriges KGV von 10,4 der Aktie zusätzlichen Rückenwind geben sollten.Hinzu komme, dass nicht ein Analyst zum Verkauf des Papiers rate. Im Gegenteil: Eine klare Mehrheit versehe den Anteilsschein mit einer Kaufempfehlung. Commerzbank-Analyst Michael Haid sehe die Aktie sogar bald bei 235 Euro. Anleger sollten diese Aktie kaufen, habe er in seiner Studie geschrieben. Der Konzern habe die Erwartungen im dritten Quartal überzeugend übertroffen, habe sich auch J.P. Morgan-Analyst Michael Huttner mehr als zufrieden mit den vorgelegten Zahlen gezeigt. Er habe die Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen.Dass die Aktie nicht richtig vom Fleck komme, liege derzeit also wohl am schwächelnden Gesamtmarkt und allgemeinen wirtschaftlichen Risiken, denen sich wohl auch die Allianz auf Dauer nicht entziehen könne. Sollte sich das Stimmungsbild jedoch zum Ende des Jahres noch einmal aufhellen, könnte das Allianz-Papier zum großen Gewinner werden, verspreche es mit der hohen Dividende schließlich auch eine gewisse Sicherheit. (Analyse vom 09.11.2018)