Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (08.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Analysten der Deutschen Bank hätten die europäischen Versicherer unter die Lupe genommen. Die sollten sich im Jahr 2020 besser entwickeln als ihre amerikanischen Konkurrenten. Für die Allianz, die Nummer 1 in Europa, hätten die Experten ihr "buy"-Rating bestätigt und gleichzeitig das Kursziel angehoben.Die Analysten Oliver Steel und Hadley Cohen würden mit einem insgesamt neutralen Marktumfeld für europäische Versicherer rechnen. Einerseits seien eine relativ gedämpfte Entwicklung an den Aktienmärkten und ein schwächerer Anleihemarkt zu erwarten, andererseits dürften die Renditen in Europa sanft ansteigen. Gewinne und Dividenden der Versicherungskonzerne würden voraussichtlich im Einklang mit den Märkten wachsen, so die beiden Experten.Margenseitig wären die europäischen Branchenvertreter den amerikanischen vorzuziehen, würden die Deutsche Bank-Experten empfehlen. Für AXA und die Allianz hätten Steel und Cohen ihre Kaufempfehlung bestätigt, wobei sie das Kursziel für den Münchner Versicherer um 20 Euro auf 245 Euro erhöht hätten. Das entspreche einem Potenzial von rund zwölf Prozent.Die Allianz habe nach dem starken Börsenjahr 2019 etwas an Schwung verloren. Allerdings halte sich die Aktie stabil in Reichweite des 52-Wochen-Hochs. Spätestens mit der nahenden Dividendensaison sollten neue Hochkurse erreicht werden, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2020)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.