Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (22.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Spätestens ab dem Herbst werde angesichts der Corona-Krise überall auf der Welt eine deutliche Pleitewelle bei Unternehmen einsetzen, die sich dann im ersten Halbjahr 2021 fortsetzen dürfte. Zu dieser Einschätzung komme Euler Hermes, der Kreditversicherer der Allianz. Das Unternehmen rechne in diesem und im kommenden Jahr mit einem kumulierten Anstieg der weltweiten Insolvenzen um insgesamt 35 Prozent, was ein neuer Negativrekord sei. Die Auswirkungen auf den Mutterkonzern sollten sich jedoch in Grenzen halten.Die Entwicklung verlaufe in den Regionen allerdings sehr unterschiedlich, so die Studie von Euler Hermes. So zeige sich in zwei von drei Ländern bereits jetzt ein massiver Anstieg der Pleiten, im anderen Drittel wiederum finde der stärkste Anstieg zeitversetzt erst 2021 statt.Das sei "eine tickende Zeitbombe", habe Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gesagt. "Spätestens im dritten Quartal des Jahres wird diese Zeitbombe hochgehen und die Schockwellen dürften sich ins gesamte erste Halbjahr 2021 ausbreiten."In Deutschland würden der Studie zufolge die Pleiten im Zuge der Covid-19-Pandemie in den zwei Jahren bis 2021 um insgesamt 12 Prozent auf dann etwa 21.000 Fälle ansteigen. Damit gehöre die Bundesrepublik wie auch Großbritannien, Frankreich, Belgien, die Schweiz oder Indien zu dem Drittel der Länder, das die Negativeffekte zeitverzögert erreiche.Mit Warenkreditversicherungen, wie sie von der Allianz- Tochter angeboten würden, würden sich Firmen gegen Zahlungsausfälle absichern. In Deutschland übernehme die Regierung 2020 eine Garantie für Entschädigungszahlungen der Kreditversicherer von 30 Milliarden Euro. Im Gegenzug würden die Versicherer dem Bund 65 Prozent ihrer Prämieneinnahmen überlassen.Coface SA, ein anderer großer Kreditversicherer, rechne mit einem Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland allein im Jahr 2020 um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies sei der stärkste prozentuale Anstieg seit 2002 nach dem Platzen der Internetblase, heiße es in einer Studie. Dennoch glaube auch Coface, dass Deutschland unter dem weltweiten Durchschnitt bleiben werde.Der Ausblick von Euler Hermes bereite Kopfschmerzen, die aber durch viele staatliche Hilfsprogramme gelindert werde. Die Folgen für den Allianz-Konzern seien vor diesem Hintergrund wahrscheinlich verkraftbar. An der Einschätzung zur Aktie ändert sich nichts, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: