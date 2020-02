Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (07.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die gute Stimmung bei Finanzwerten habe der Allianz/Aktie am Donnerstag zum Sprung auf den höchsten Stand seit 2002 verholfen. Sollte sich der Ausbruch in diesen Tagen bestätigen, winke den Aktionären eine dynamische Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung. Indes habe der Münchner Versicherer ein Joint Venture in Japan geschlossen und in weitere Immobilien investiert. Mit AEON Financial Service (AFS) habe die Allianz ein Joint Venture (JV) geschlossen, um Lebensversicherungslösungen für lokale Kunden in Japan zu entwickeln und zu vermarkten. Im Rahmen der Transaktion werde AFS eine 60%-ige Beteiligung an der Allianz Life Insurance Japan Ltd. erwerben, wobei die Allianz 40% der Anteile behalte, so die Pressemitteilung.Aus technischer Sicht habe die Allianz-Aktie mit dem Sprung über das November-Hoch bei 225,90 Euro ein Kaufsignal generiert. Damit sich der positive Trend fortsetzen könne, sollte der Ausbruch in den kommenden Tagen nachhaltig bestätigt werden. Die nächsten Widerstände würden 18 Jahre zurückreichen und lägen bei 259 Euro. Zur Allianz gebe es wenig hinzuzufügen. Die Allianz-Aktie sei langfristig ein Kauf. Spannend würden die Quartalszahlen in zwei Wochen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2020)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: