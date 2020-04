Börsenplätze Allianz-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

158,08 EUR +5,87% (06.04.2020, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

157,46 EUR +5,11% (06.04.2020, 16:12)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (06.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktionäre der Allianz könnten aufatmen. Nach der Munich Re wolle auch der Münchner Erstversicherer seine geplante Dividende ausschütten. Zudem solle eine - verkürzte - Online-Hauptversammlung abgehalten werden. Einen Wermutstropfen gebe es allerdings, der aber zu verschmerzen sein dürfte.Wie das Unternehmen am Nachmittag mitgeteilt habe, habe der Vorstand nach Abwägung aller Fakten beschlossen, es beim geplanten Dividendenvorschlag von 9,60 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 zu belassen. Allerdings werde man die zweite Tranche des laufenden Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 750 Millionen Euro aussetzen.Die Hauptversammlung werde wie geplant am 6. Mai stattfinden, allerdings als rein virtuelles Meeting. In diesem Zusammenhang sollten die nicht zeitkritischen Tagesordnungspunkte auf das Jahr 2021 verschoben werden. Dazu zähle der stark kritisierte Tagesordnungspunkt 6, "Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der Allianz SE". Die Bezüge sollten um 20 Prozent angehoben werden.Die Dividende sei bestätigt - das dürfte viele Anleger und Investoren erfreuen. Dass das Rückkaufprogramm ausgesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise wieder aufgenommen werde, sei nicht so tragisch. So bleibt dem Versicherer mehr Spielraum, eventuell auch für Akquisitionen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2020)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.