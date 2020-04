Börsenplätze Allianz-Aktie:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (16.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Angesichts ihrer Stärke bezüglich Liquidität und Barmitteln stehe für die Allianz nach Angaben ihres Vorstandschefs die Dividendenzahlung außer Frage. Der Assekuranzkonzern sei nicht auf Unterstützung angewiesen. Unternehmensbereiche wie PIMCO hätten sich sehr gut gehalten, habe Oliver Bäte im Interview mit Bloomberg TV gesagt.Den Versicherungssektor insgesamt habe die Coronakrise indessen "wie ein Meteorit" getroffen. "Die Verluste für die Branche werden meiner Ansicht nach massiv sein", habe Bäte gesagt. Das laufende Jahr werde für den Assekuranz-Bereich sicherlich kein Rekordjahr sein.In Bezug auf die Konjunktur rechne Bäte eher mit einer U- förmigen als einer V-förmigen Erholung. Der Schutzschirm der Bundesregierung für den Warenverkehr sei zu begrüßen. Hier habe Berlin aus der Krise von 2008 gelernt. Notwendig wäre zusätzlich ein vergleichbarer Schutzschirm auf europäischer Ebene, so der Allianz-Chef.Die Bundesregierung habe heute bekannt gegeben, gemeinsam mit den Kreditversicherern einen Schutzschirm im Volumen von 30 Mrd. Euro aufzusetzen, um Lieferantenkredite deutscher Unternehmen zu sichern und die Wirtschaft zu stützen. Lieferanten könnten so vor Zahlungsausfällen geschützt werden, wenn ein Abnehmer im In- oder Ausland die Rechnung nicht bezahlen könne. Bloomberg habe Anfang des Monats über Diskussionen zwischen Regierung und Branche berichtet.Die Dividende sei sicher! Davon könnten Anleger jetzt definitiv ausgehen. Das sei ein sehr positives Zeichen der Allianz, weil eine hohe finanzielle Stabilität die Voraussetzung für die Ausschüttung sei.Zusätzliche Stabilität sollten die umfangreichen Rettungsschirme dem Versicherer geben, sodass Anleger die niedrigeren Kurse zum Einstieg nutzen können, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.04.2020)