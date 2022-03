Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

211,45 EUR +4,16% (14.03.2022, 16:05)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

210,60 EUR +3,36% (14.03.2022, 15:51)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (14.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs beschere dem DAX einen positiven Wochenstart. Das gelte auch für die Allianz-Aktie. Der Titel nutze das Momentum der letzten Tage und setze seine Erholung fort.Kurz bevor die Allianz-Aktie das Vor-Corona-Hoch bei knapp 233 Euro habe knacken können, sei es für sie ab Mitte Februar steil bergab gegangen. Erst an der langfristigen Aufwärtstrendlinie bei 178 Euro habe die Abwärtsbewegung ihr Ende gefunden. Von dort habe das Papier zum Rebound angesetzt.Beflügelt von einem Kaufsignal beim MACD-Indikator sei der Titel zuletzt über das markante Zwischenhoch des Abwärtstrends bei 207 Euro geklettert. Damit habe die Allianz-Aktie nicht nur einen in der Vergangenheit hartnäckigen Widerstand überschritten, sondern auch aus charttechnischer Sicht den Abwärtstrend gebrochen. Ein weiteres Kaufsignal habe der Sprung über die 200-Tage-Linie geliefert, die ebenfalls an dieser Marke verlaufe.Nun gelte es, die 50-Tage-Linie bei 216,50 Euro und den Widerstand mehrerer Verlaufshochs bei rund 220 Euro zu bezwingen. Danach dürfte es zügig bis zum Vor-Corona-Hoch bei 233 Euro weiter gehen.Anleger können wieder einsteigen, beachten aber den Stopp bei 175 Euro, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link