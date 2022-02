Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (15.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Besonders beliebt seien aktuell Papiere von Firmen, die von den anstehenden Zinsschritten profitieren würden - wie die Allianz. Zuletzt habe die Aktie deshalb kurz davor gestanden, ihr Vor-Corona-Hoch zu überwinden. Sie sei jedoch von der Nervosität im Ukraine-Konflikt ausgebremst worden. Die Chance auf einen Ausbruch bleibe aber dennoch bestehen. Darauf komme es jetzt an.Die Aktie der Allianz sei bei rund 208 Euro ins Jahr gestartet. Innerhalb weniger Wochen kämpfe sie sich in einer aufsteigenden Keilformation bis an das unmittelbare Vor-Corona-Hoch bei 232 Euro. Die Vorzeichen hätten gut gestanden, dass die Aktie die Formation nach oben auflösen und das alte Hoch hinter sich lassen würde.Allerdings habe die Angst vor einer Eskalation im Ukraine-Konflikt dem zunächst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Kurs sei am gestrigen Dienstag sogar unter die Trendlinie des Keiles bei 226 Euro gerutscht.Nachdem die Aktie den Support am Juni-Hoch bei 222 Euro erfolgreich getestet habe, klopfe sie in der aufgelockerten Marktstimmung nun an der unteren Linie der Keilformation an. Gelinge die Rückkehr in die Formation, rücke wieder der Höchststand vom Februar 2020 in den Fokus.Anleger sollten sich nicht beirren lassen und die Aktie halten, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.