Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

225,45 EUR -2,15% (24.02.2020, 08:43)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (24.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Paris (www.aktiencheck.de) - Allianz: Bullen dominieren das Kursgeschehen - ChartanalyseNachdem die Kurse von Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) in der letzten Woche in eine Korrektur einschwenkten, kam vor allen Dingen am Donnerstag Verkaufsdruck auf, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dieser habe sich am Freitag nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zunächst weiter fortgesetzt und die Aktie sei auf ein Korrekturtief bei 225,50 EUR zurückgefallen. Der dortige Unterstützungsbereich habe jedoch ausreichend Halt geboten, um für ein Intraday-Reversal zu sorgen.Die Bullen würden derzeit das Kursgeschehen in der Allianz-Aktie dominieren. Es könne zwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass sich die Korrektur der letzten Woche noch etwas fortsetze, den Bullen stehe jedoch ein breiter Unterstützungsbereich bis hin zu ca. 222 EUR zur Verfügung. Dieser sollte genutzt werden, um Druck in Richtung 235 und 240 EUR zu machen. Von einem solchen Ziel müsse man sich jedoch verabschieden, sollte es in der Aktie zu einer vollständigen Topformation kommen. Auch ein nachhaltiger Rückfall unter den EMA 50 berge gewisse Risiken. (Analyse vom 24.02.2020)Börsenplätze Allianz-Aktie:Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:230,70 EUR +1,18% (21.02.2020, 17:35)