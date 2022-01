Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

216,75 EUR +0,79% (05.01.2022, 12:14)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

216,60 EUR +0,35% (05.01.2022, 11:59)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (05.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz-Aktie sei sehr gut in das neue Jahr gestartet: Mit einem Plus von 4,3% schlage sie den Gesamtmarkt deutlich. Die Gründe seien nicht nur in steigenden Anleiherenditen zu suchen. Der Münchner Konzern bereinige weiter seine Versicherungsbestände und investiere erfolgreich im Immobiliensektor.So trenne sich die Allianz von mehr als 20.000 Policen, die in den Jahren von 2009 bis 2019 über die französische Banque Postale vertrieben worden seien. Diese würden an die CNP Assurances übertragen, die seit dem vergangenen Jahr zur Banque Postale gehöre. Damit verbunden seien versicherungstechnische Rückstellungen von rund 2,1 Mrd. Euro.Die Immobilientochter Allianz Real Estate erweitere indes seine Zusammenarbeit mit dem Gewerbeimmobilienanbieter VGP. Das mittlerweile vierte Joint Venture mit VGP wolle ein Portfolio von erstklassigen Logistikimmobilien in Deutschland, Tschechien, Ungarn und der Slowakei entwickeln. Innerhalb von fünf Jahren solle das Portfolio durch den Erwerb von erstklassigen VGP-Objekten auf einen Bruttowert von 2,8 Mrd. Euro ausgebaut werden. Gleichzeitig solle erreicht werden, die Kohlenstoffemissionen im gesamten Portfolio bis 2025 um 25% zu reduzieren und bis 2050 kohlenstofffrei zu werden.Die Allianz-Aktie habe seit dem Sprung über den GD200 richtig Fahrt aufgenommen und auch das Gap bei 210 Euro geschlossen. Charttechnisch sei jetzt der Weg zum Mehrjahreshoch bei knapp 224 Euro frei.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link