Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (27.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Allianz habe in den vergangenen drei Jahren sein Portfolio umstrukturiert und die Kapitalbasis optimiert. Diese Phase gehe nun dem Ende entgegen. Am kommenden Freitag wolle der Versicherer seinen neuen Dreijahresplan präsentieren. Schon vorab würden Vorschusslorbeeren verteilt.Nachdem am Montag die Meldung gestützt habe, dass die Allianz als erstes ausländisches Unternehmen in China eine 100-Prozent-Holding gründen dürfe, habe der Aktienkurs zeitweise bereits auf 190 Euro angezogen. Für den DAX-Konzern bedeute das den Startschuss für einen Milliardenmarkt. Bislang sei man nur mit einem kleinen Joint-Venture in China engagiert. In den nächsten Jahren wolle man im Riesenreich jedes Jahr um 14 Prozent wachsen, so die Planung.Auch charttechnisch sehe der Titel gut aus. Zwar hänge der Aktienkurs noch in einem spitz zulaufenden Dreieck gefangen. Doch es dürfte sich nur um eine Frage der Zeit handeln, bis die Allianz-Aktie die Zone um 195 Euro erreiche und damit nach oben ausbreche. Hierfür spreche auch das sog. "Golden Cross". Die 50-Tage-Linie habe die 200-Tage-Linie vor kurzem von unten nach oben durchstoßen, was oft ein Zeichen für weitere Kurszuwächse sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: