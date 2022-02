12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (22.02.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) weiterhin zu kaufen.Operativ zeige die Allianz weiterhin eine starke Performance. In GJ 21 habe der Versicherer mit einem operativen Gewinn iHv. EUR 13,4 Mrd. den eigenen Ausblick (oberes Ende von EUR 11-13 Mrd.) und die Analystenerwartungen (EUR 13,2 Mrd.) übertreffen können. Die Umsatzdynamik sei ebenfalls sehr stark mit einem Wachstum von 5,7% auf EUR 146 Mrd. in GJ 21 (8-10% Wachstum in Q2-4). Alle Segmente hätten dabei auch eine positive fundamentale Entwicklung gezeigt. Schaden-Unfall mit einer sehr guten Schaden-Kostenquote iHv. 93,8% sei auch durch einen Rückgang von Basisschäden unterstützt worden, welcher die höheren Wetterschäden aus dem Sommer 2021 kompensiert habe.Die Aktie biete eine attraktive Dividende iHv. EUR 10,80 je Aktie für GJ 21 und wolle Dividenden um ca. 5% pro Jahr bis 2024 steigern. Das entspreche einer Dividendenrendite iHv. 5,2% - 6,2% für GJ 21-24. Die Gesamtrendite sollte auch durch einen mit dem GJ 21-Ergebnis angekündigten Aktienrückkauf von bis zu EUR 1 Mrd. bis Sommer 2022 unterstützt werden (entspreche ca. 1,1% der Marktkapitalisierung). Die rückgekauften Aktien sollten eingezogen werden. Aufgrund der sehr soliden Kapitalisierung iHv. 209% (GJ 20: 207%) sollten diese Pläne auch gut abgesichert sein.Der Ausblick für das operative Ergebnis im Jahr 2022 betrage EUR 12,4-14,4 Mrd., entspreche somit den in den letzten Monaten erhöhten Markterwartungen von ca. EUR 13,6 Mrd., deute aber auf eine relativ flache Entwicklung im operativen Ergebnis hin. Davon sollten EUR 6,0 Mrd. im Schaden-Unfall Segment erzielt werden, eine leichte Steigerung von EUR 5,7 Mrd. in GJ 21. Jedoch erwarte die Allianz einen leichten Rückgang im operativen Ergebnis aus dem Segment Leben (EUR 4,8 Mrd. vs. GJ 21 EUR 5,0 Mrd.) und Asset Management (EUR 3,4 Mrd. vs. GJ 21 EUR 3,5 Mrd.). Bis 2024 solle der operative Gewinn auf EUR 14,5 Mrd. steigen.Ein Risiko sähen die Analysten weiterhin in etwaigen Schadensersatz- und Strafzahlungen aus Gerichtsprozessen in den USA in Zusammenhang mit den Verlusten von Allianz Structured Alpha Fonds. Das Unternehmen habe in Q4 21 bereits Rückstellungen iHv. EUR 3,7 Mrd. gebildet und bekräftige, dass mit den meisten betroffenen Kunden eine Vereinbarung getroffen worden sei und auch Verhandlungen mit den US-Aufsichtsbehörden berücksichtig worden seien. Jedoch könne man nicht ausschließen, dass weitere Rückstellungen folgen könnten. Die Vorwürfe seien bereits im Sommer 2021 bekanntgeworden und sollten somit größtenteils eingepreist sein, jedoch bevor alle Verhandlungen beendet seien und die vollen Kosten feststünden, könnte das noch bestehende Risiko die Aktien mit einem negativen Sentiment belasten.Die Gerichtsprozesse in den USA und daraus resultierende Rückstellungen und Schadenszahlungen sollten im derzeitigen Kurs bereits reflektiert sein. Die Allianz handle zurzeit mit einem KGV-Abschlag von ca. 10-15% zur Versicherungsindustrie, was aus Sicht der Analysten die Aktie weiterhin relativ attraktiv mache, vor allem im Hinblick auf die erwartete Dividendenrendite in 2022-2024 iHv. 5,5-6,2% (ca. 10-20% über Vergleichsunternehmen) und angekündigte Aktienrückkäufe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.