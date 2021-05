XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

213,70 EUR -0,02% (20.05.2021, 11:09)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen* Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (20.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Allianz: Analysten reagieren begeistert auf die Zahlen - AktienanalyseDer Versicherungsriese Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) hat einen Jahresauftakt nach Maß hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar seien die Spuren der Pandemie weiterhin sichtbar. So sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp drei Prozent auf 41,4 Mrd. Euro zurückgegangen. Währungsbereinigt und auf vergleichbarer Basis habe er stagniert. Doch das operative Ergebnis sei wegen geringerer corona-bedingter Schäden und der Erholung an den Kapitalmärkten um 45 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro nach oben geschnellt.Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss habe - auch weil die Allianz weniger Abschreibungen habe vornehmen müssen als zu Beginn der Corona-Krise ein Jahr zuvor - sogar um 83 Prozent auf knapp 2,6 Mrd. Euro gesteigert werden können. Die Erwartungen der Analysten seien damit deutlich übertroffen worden. "Das ist ein ermutigender Auftakt und macht uns zuversichtlich, unsere für das Jahr 2021 gesteckten Ziele zu erreichen", habe Vorstandschef Oliver Bäte gesagt. Die Allianz habe sich vorgenommen, den operativen Gewinn auf 11 bis 13 Mrd. Euro zu steigern (Vorjahr: 10,8 Mrd. Euro). Schon in der Mitte der Spanne hätte der Konzern seinen Rekordwert aus dem Jahr 2019 übertroffen.Mit den Zahlen habe die Allianz nicht nur die Börse überzeugen können, auch Analysten hätten begeistert reagiert. Die DZ BANK etwa habe im Nachgang den fairen Wert für die Aktie von 238 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Der Versicherer sei bemerkenswert gut in das neue Jahr gekommen, der Ausblick sei konservativ, so Analyst Thorsten Wenzel. Auch Michael Huttner von der Privatbank Berenberg halte Kurse von 250 Euro für machbar. Er habe dabei vor allem die starke Entwicklung in der Vermögensverwaltung des Konzerns hervorgehoben und darauf verwiesen, dass das Management in einer Telefonkonferenz mit Journalisten die Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen angekündigt habe. (Ausgabe 19/2021)Börsenplätze Allianz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:213,10 EUR -0,65% (20.05.2021, 11:23)