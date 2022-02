Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

200,15 EUR -4,05% (28.02.2022, 14:44)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

201,40 EUR -2,92% (28.02.2022, 14:29)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (28.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Angst vor einer Ausweitung des Ukraine-Krieges und die EU-Sanktionen würden die Kurse deutscher Papiere in die Knie zwingen. Auch für die Allianz-Aktie gehe es abwärts. Zusätzlichen Druck würden die wieder eingetrübten Zinsfantasien ausüben. Jetzt werde es für den Titel charttechnisch brenzlig. Würden diese Marken nicht halten, drohe das Abrutschen unter den Stopp.Der Höhenflug der Allianz-Aktie sei vom russischen Kriegstreiben abrupt beendet worden. Während es noch vor drei Wochen so ausgesehen habe, als ob sie das Vor-Corona-Hoch bei 232,60 Euro überwinde, teste sie nun die Unterstützungszone zwischen 196 und 200 Euro.Dort würden mehrere Marken dem Titel den Rücken stärken. Zum einen sei das die psychologisch wichtige 200-Euro-Marke, zum anderen ein markantes Dezember-Verlaufstief bei 196 Euro. Dazwischen diene die langfristige Aufwärtstrendlinie als weitere Unterstützung.Halte die Zone dem Druck jedoch nicht stand, dürfte der DAX-Titel bis an die Unterstützung bei 190 Euro fallen. Dort ziehe DER AKTIONÄR die Reißleine.Obwohl das aktuelle Kursniveau attraktiv sei, sollten Neueinsteiger besser eine Bodenbildung abwarten. Investierte halten sich an den Stopp bei 190 Euro, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link