Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (06.12.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie mit hoher Dividendenrendite - AktienanalyseWie das Handelsblatt berichtet, will der Münchner Versicherungskonzern Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) den deutsch-französischen Kreditversicherer Euler Hermes für EUR 122 pro Aktie übernehmen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Gesamtpaket würde rund EUR 1,5 Mrd. kosten. Euler Hermes wickle unter anderem die deutschen "Hermes"-Exportbürgschaften ab. Bereits heute würden die beiden Unternehmen eng zusammenarbeiten.Erst im August habe die Allianz den britischen Versicherer Liverpool Victoria für rund EUR 770 Mio. übernommen. Die Allianz bezeichne die Zukäufe als "folgerichtigen Schritt im Rahmen des gezielten Kapitaleinsatzes in strategisch wichtigen Geschäftsbereichen mit solider operativer Performance".Derweil überrasche die Allianz ihre Kunden im Bereich der klassischen Policen mit lebenslangen Zinsgarantien. So habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass nach Jahren mit sinkenden Zinsen, die Gesamtverzinsung im nächsten Jahr stabil bei 3,4 Prozent bleibe. Laut Handelsblatt würden diese Verträge immer noch den größten Teil des Bestandes ausmachen. Die Zinsentscheidungen des Marktführers würden oft mit Spannung von anderen Anbietern abgewartet und adaptiert. In der Regel werde der Großteil der Kundengelder in stabile Staatsanleihen investiert, die aufgrund der Niedrigzinspolitik der Notenbanken zur Zeit nur geringe Rendite aufweisen würden.Die Umsatzerlöse im dritten Quartal 2017 hätten bei EUR 30,68 Mrd. gelegen. Der Nettoertrag habe EUR 1,64 Mrd. ergeben. Das Ergebnis pro Aktie sei mit EUR 3,58 bekannt gegeben worden. Zudem weise die Aktie eine Dividendenrendite von 3,82 Prozent auf. Der Return on Capital (RoC) entspreche 7,63 Prozent, das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) 12,57.Die Allianz-Aktie werde aktuell bei EUR 199,18 (05.12.2017) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 204,67 (03.11.2017), das Jahrestief bei EUR 154,24 (08.02.2017) gelegen. Bloomberg Analysten würden aktuell ein zwölf-Monats-Kursziel von EUR 205,54 setzen. Bei Bloomberg würden 15 Analysten die Aktie auf "kaufen", 18 auf "halten" und vier auf "verkaufen" setzen. Allianz hat gegenwärtig eine Marktkapitalisierung von EUR 88,84 Mrd., so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 05.12.2017)