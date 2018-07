Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

178,82 EUR -0,27% (12.07.2018, 09:12)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

179,08 EUR (11.07.2018)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Mrd. Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Bio. Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Mrd. Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Mrd. Euro. (12.07.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Ist die Erholung beendet? ChartanalyseNach der Verteidigung der mittelfristigen Unterstützung bei 177,30 EUR zogen die Aktien der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) in einer massiven Aufwärtsbewegung bis an den Bereich um 200,00 EUR an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dort sei Anfang Mai die Dividendenausschüttung erfolgt, die zeitlich mit einem Wendepunkt im Kursverlauf zusammengefallen sei. Denn direkt im Anschluss habe der Wert auch unter die Unterstützungen bei 186,00 und 177,30 EUR zurückgesetzt und sei in der Spitze bis an das Niveau des Hochs aus dem Jahr 2015 bei 170,15 EUR eingebrochen. Diese Unterstützung sei von den Bullen allerdings verteidigt worden und zum Ausgangspunkt für eine weitere Aufwärtsbewegung, die erneut über 177,30 EUR geführt habe. Im gestrigen Handel sei dieser Anstieg jedoch unterbrochen worden und der Wert sei unter die 180,00 EUR-Marke zurückgefallen.Ausblick: Noch sei die Erholung bei den Aktien der Allianz intakt. Der gestrige Tag habe ihr jedoch einen Dämpfer verpasst.Die Long-Szenarien: Kurzfristig dürfte der Wert jetzt bis 177,30 EUR fallen. Dort entscheide sich der weitere Verlauf: Eine Verteidigung der Marke würde für die Käuferseite sprechen und eine zweite Erholungsbewegung bis 182,28 EUR nach sich ziehen. Könne diese Hürde überwunden werden, stünde eine Kaufwelle bis 186,00 EUR auf der Agenda. Ob diese Kursbarriere jedoch in Richtung der 191,12 EUR-Marke überwunden werden könne, sei aufgrund der Stärke des übergeordneten Abwärtstrends zu bezweifeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: