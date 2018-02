Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

199,95 EUR -0,52% (02.02.2018, 22:25)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (04.02.2018/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Das Papier des Münchener Konzerns sei Ende Januar bei 206,85 Euro auf den höchsten Stand seit rund 16 Jahren geklettert. Die erhofften Anschlussgewinne würden jedoch derzeit auf sich warten lassen. Im durchwachsenen Gesamtmarkt sei es vor dem Wochenende zunächst zurück in Richtung der 200-Euro-Marke gegangen.Die Allianz glänze indes mit einem starken operativen Geschäft, einer soliden Dividendenrendite und einem aussichtsreichen Chartbild. Zudem sei die Aktie mit einem KGV 2018e von 12 attraktiv bewertet. Hier stimme derzeit einfach alles. Die Allianz-Aktie bleibe der Branchenfavorit und einer der "Top Picks" im DAX, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:200,35 EUR -0,55% (02.02.2018, 17:35)