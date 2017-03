Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) repräsentiert weltweit eine der stärksten Finanz-Communities. Sie bietet ihren Kunden eine breite Palette an Versicherungs- und Asset-Management-Leistungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 142.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern und erwirtschaftete im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz von 125,2 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis von 10,7 Milliarden Euro. Die Allianz Gruppe betreute zum Ende 2015 ein Investment Portfolio von rund 640 Milliarden Euro. Hinzu kamen bei AllianzGI und PIMCO 1,3 Billionen Euro für Dritte verwaltete Vermögen. Die Allianz ist mit ihren Investitionen in zahlreichen Bereichen aktiv, wie zum Beispiel Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien, Equity Investments und Finanzierungen. Die Allianz setzt auf langfristige und wertbildende Strategien unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten. (02.03.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Hier ist sicherlich noch Potenzial drin! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, sieht in einer aktuellen Aktienanalyse noch Aufholpotenzial für die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Die Allianz-Aktie habe ein Mehrjahreshoch erreicht. Das Allzeithoch der Allianz-Aktie aus dem Jahr 2000 liege bei 445 Euro. Die Allianz-Aktie sei damals mit 108 Mrd. Euro bewertet gewesen. Sollte diese Bewertung wieder erreicht werden, müsste die Allianz-Aktie vom jetzigen Niveau aus 43% zulegen, also in Richtung 240 Euro laufen. Wenn auch nicht in diesem Jahr sei das im nächsten Jahr doch machbar, glaube der Aktienprofi. Die Allianz-Aktie habe sicherlich noch Aufholpotenzial. Gemessen am Allzeithoch sei die Allianz-Aktie einer der Werte, die laut dem Börsenexperten noch ein bisschen zurückgeblieben seien. Charttechnisch sei die Luft nach oben frei und die US-Finanzwerte würden auch laufen.Bei der Allianz-Aktie ist sicherlich noch Potenzial drin, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.03.2017)Börsenplätze Allianz-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:167,35 EUR -0,18% (02.03.2017, 13:28)