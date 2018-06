XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

177,32 EUR +2,68% (29.06.2018, 10:54)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

177,00 EUR +2,24% (29.06.2018, 11:05)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (29.06.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Gute Nachricht - AktienanalyseDie Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) vermeldete einen Erfolg auf einem umkämpften Schlachtfeld, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Eine gute Nachricht für die Allianz. Steige nun die Stimmung auch in der Aktie?Der Konzern werde ab 2020 der neue Partner des Automobilclubs ADAC in der Autoversicherung. Der bisherige Vertragspartner Zurich, mit dem der Klub seit 2007 zusammenarbeite, habe in den Verhandlungen das Nachsehen gehabt. Offenbar, so die Vermutung, sei die Allianz bereit gewesen, für die prestigeträchtige Kooperation mehr zu bezahlen.Aus technischer Sicht war die Allianz-Aktie in den letzten Wochen eher auf dem Rückzug, könnte aber um 170 Euro schließlich eine Unterstützung erreicht haben, da sich die Notierungen mit einem sprunghaften Anstieg von diesem Support wieder deutlich nach oben absetzten, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 29.06.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie: