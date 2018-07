XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 88 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (03.07.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Das Unternehmen habe am 02.07. ein weiteres Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Demnach sollten zwischen dem 04.07.2018 und dem 30.09.2018 eigene Aktien im Volumen von bis zu 1 Mrd. Euro zurückgekauft werden (entspreche bei dem Schlusskurs vom 02.07. einem Anteil am Grundkapital von rund 1,3%). Damit setze die Allianz wegen der überdurchschnittlichen Kapitalausstattung den Rückkauf eigener Aktien fort (Gj. 2017: 3 Mrd. Euro; Gj. 2018 bisher: 2 Mrd. Euro) und verzichte auf überteuerte Groß-Übernahmen. Der Kursrutsch des Wertpapiers in Reaktion auf die Übernahme der XL Group (05.03.: -10%) zeige, dass der Markt "Wachstum um jeden Preis" im aktuellen Marktumfeld nicht goutiere.Der Titel habe sich dem widrigen Aktienumfeld zuletzt nicht entziehen können (1 Monat: -3%; relativ zum DAX: +0,9 Prozentpunkte). Vor dem Hintergrund eines zu erwartenden soliden zweiten Quartals sowie dem aus Sicht des Analysten attraktiven Bewertungs- (u.a. KGV 2019e: 9,6) und Dividendenniveau (Dividendenrendite 2018e: 5,0%) biete sich aktuell eine günstige Einstiegsgelegenheit bei der Allianz-Aktie. Der Analyst habe seine Prognosen (EPS 2018e: 17,35 (alt: 17,31) Euro; EPS 2019e: 18,24 (alt: 18,20) Euro) angehoben.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Allianz-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 225,00 weiterhin mit dem Votum "kaufen". (Analyse vom 03.07.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie: