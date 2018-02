Börsenplätze Allianz-Aktie:



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (22.02.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Eine Seitwärtsbewegung sollte locker drin sein - AktienanalyseWaldbrände in Kalifornien, die Orkane Harvey, Irma und Maria, Stürme in Europa - 2017 war für die Versicherungsbranche kein einfaches Jahr. Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) hat sich dennoch gut geschlagen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Obwohl der Konzern Naturkatastrophenschäden in Höhe von 1,1 Mrd. Euro habe begleichen müssen, hätten die Münchener im operativen Geschäft 11,1 Mrd. Euro und damit praktisch genauso viel wie 2016 verdient. Zu verdanken habe das die Allianz Spitzenwerten in der Lebens- und Krankenversicherung sowie in der Vermögensverwaltung. Der Rückgang im Geschäftsbereich Schaden- und Unfallversicherung habe damit aufgefangen werden können.Der auf die Anteilseigner entfallende Jahresüberschuss sei allerdings um 2,3 Prozent auf 6,8 Mrd. Euro zurückgegangen. Als Gründe dafür führe die Allianz die Steuerreform in den USA sowie den Verkauf der Oldenburgischen Landesbank ins Feld. Gut für Aktionäre: Die Dividende steige dennoch um 40 Cent auf 8,00 Euro je Aktie.Bei seinen Zielen für 2018 sei Konzernchef Oliver Bäte allerdings relativ zurückhaltend. So solle das operative Ergebnis 2018 irgendwo zwischen 10,6 und 11,6 Mrd. Euro landen. Analysten hätten im Schnitt mit einem Anstieg auf 11,7 Mrd. Euro gerechnet. "Wir planen immer sehr vorsichtig - auch für 2018", so Bäte. Außerdem drücke der schwache US-Dollar auf die Ergebnisse. Andererseits solle die US-Steuerreform das Ergebnis 2018 und in den folgenden Jahren um 300 Mio. Euro nach oben treiben.Kurzum: Eine Seitwärtsbewegung sollte locker drin sein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 07/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link