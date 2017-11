Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

198,991 EUR -0,50% (13.11.2017, 18:57)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (13.11.2017/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Farooq Hanif von der Credit Suisse:Farooq Hanif, Aktienanalyst der Credit Suisse, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Das Unternehmen biete eine der besten Bilanzen in der Branche, so der Analyst. Das Wertpapier preise es jedoch seiner Ansicht nach zunehmend ein. Das neue Kursziel habe er mit den letzten Marktentwicklungen begründet.Farooq Hanif, Aktienanalyst der Credit Suisse, hat das Kursziel für die Allianz-Aktie von 195,00 auf 205,00 Euro erhöht, sein Votum jedoch bei "neutral" belassen. (Analyse vom 13.11.2017)Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:198,40 EUR -0,73% (13.11.2017, 17:35)