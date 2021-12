Investierte Anleger geben keine Stücke aus der Hand, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Allgeier-Aktie. Rücksetzer könnten zum Auf- oder Ausbau einer Position genutzt werden. (Analyse vom 10.12.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Allgeier SE:



Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) ist eine der führenden IT-Dienstleistungsgesellschaften in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen bietet seinen Kunden einen Full-Service-Ansatz, der von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb von IT-Landschaften reicht. Neben einer breiten Palette an Softwareprodukten umfasst das Serviceangebot der Gesellschaft des Weiteren zahlreiche Bereiche wie unter anderem Management & IT Consulting, SAP-Beratung, Business Intelligence, Rechenzentrum-Services, CRM, Web-Shops oder Logistik-Lösungen. Die Leistungen kommen dabei in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz: Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Automotive, Handel, Medien, Energieversorger, Informationstechnologie oder im öffentlichen Sektor. (10.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allgeier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nagarro -Abspaltung liege mittlerweile gut ein Jahr zurück. Aber auch ohne die Technologie- und Softwareentwicklungs-Aktivitäten laufe es bei Allgeier operativ rund. Mit gezielten Zukäufen setze die Gesellschaft ihren erfolgreichen Wachstumskurs fort. Die Investoren seien zufrieden. Die Aktie befinde sich in einem dynamischen Aufwärtstrend.Allgeier biete seinen Kunden einen Full-Service-Ansatz, der von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb von IT-Landschaften reiche. Unter anderem würden IT-Lösungen für Arbeitskräfte und Personaldienstleistungen sowie maßgeschneiderte Software für den öffentlichen Sektor in Deutschland zur Produktpalette der Gesellschaft gehören.In den ersten neun Monaten hätten die Umsätze aus dem fortgeführten Geschäft um elf Prozent auf über 291 Millionen Euro angezogen. Das bereinigte EBITDA sei um 41 Prozent auf 28,7 Millionen Euro gestiegen. Daraus resultiere eine bereinigte EBITDA-Marge von zehn Prozent.Die Münchner würden ihre Buy-and-Build-Strategie weiter verfolgen und hätten das Geschäft durch mehrere Übernahmen gezielt gestärkt. Zuletzt sei SAP -Consulting- und -Software-Spezialist Evora mehrheitlich übernommen worden. Mit der Akquisition gewinne Allgeier ein erfolgreiches Unternehmer-Team, stärke die Kompetenz in der SAP-Beratung und -Implementierung und erhalte bedeutsame Zugänge zu attraktiven Kunden, insbesondere in Europa und den USA. Der Kaufpreis liege im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Der Jahresumsatz von Evora werde auf rund 20 Millionen Euro geschätzt - bei ansehnlichen Margen.Besonders interessant: Mit dem erfolgreichen Nagarro-Spin-off hätten die Allgeier-Verantwortlichen gezeigt, dass sie ihr Handwerk verstünden. In Finanzkreisen werde mit der Tochter mgm technology partners, ein Beratungs- und Lösungsanbieter für Digitalisierungsprojekte und einer der führenden Dienstleister für E-Government in Deutschland, bereits ein weiterer Abspaltungskandidat ins Spiel gebracht."Der Aktionär" habe bei Allgeier im Rahmen des Nagarro-Spin-offs mit seiner Einschätzung ins Schwarze getroffen und rechne bei Allgeier nun mit einer dynamischen Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses sowie dem Ausbau der Margen in den deutlich zweistelligen Bereich. Mögliche Abspaltungs-Fantasien sollten für zusätzliche Impulse sorgen. Die Aktie sei Mitte Oktober aus ihrer mehrmonatigen Seitwärtsbewegung ausgebrochen.