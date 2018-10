Tradegate-Aktienkurs Allgeier-Aktie:

Kurzprofil Allgeier SE:



Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) ist eines der führenden IT-Unternehmen für digitale Transformation: Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichteten Wachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modell ergreift Allgeier die Chancen der Digitalisierung. Drei Segmente mit individuellen fachlichen und branchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten gemeinsam für rund 3.000 Kunden aus nahezu allen Branchen.



Mit rund 8.000 angestellten Mitarbeitern und mehr als 1.400 freiberuflichen Experten bietet Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und Leistungsportfolio. Allgeier bildet mit einem hochflexiblen Delivery-Modell das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshore ab: Mit starken Standbeinen in Indien und China werden Flexibilität und höchste Skalierbarkeit der Leistungen sowie hochqualifiziertes Expertenwissen in der High-End-Softwareentwicklung sichergestellt.



Zu den Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovative mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Lösungen, intelligente Software und flexible Personaldienstleistungen strategische Vorteile sichern wollen. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über mehr als 120 Niederlassungen in der DACH-Region, zehn weiteren europäischen Ländern sowie in Indien, China, Singapur, Vietnam, Malaysia, Japan, Südafrika, Australien, Mexiko und den USA.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Konzernumsatz von 574 Mio. Euro. Die Gesellschaft ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet. Allgeier SE belegt in der Lünendonk(R)-Sonderanalyse 2017 "Führende deutsche mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen" den ersten Platz. Allgeier Experts ist nach Lünendonk(R)-Marktsegmentstudie 2017 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland" unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet. Weitere Informationen unter: www.allgeier.com. (04.10.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Allgeier: Die Aufspaltung sorgt für Fantasie - AktienanalyseDie neuesten Zahlen von Allgeier (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) geben wenig Anlass zur Kritik: Im ersten Halbjahr hat das auf digitale Transformation spezialisierte IT-Unternehmen den Umsatz im fortgeführten Geschäft um knapp 20 Prozent auf 328 Mio. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sogar mehr als verdoppelt werden können. Vor Zinsen und Steuern seien 10,1 Mio. Euro hängen geblieben, nach 3,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Zusätzlich habe der Konzern einen Gewinn von circa 2,0 Mio. Euro aus der Ende März 2018 erfolgten Veräußerung der Allgeier Medical IT GmbH erzielt.Die Aussichten würden stimmen: Der Umsatz im fortgeführten Geschäft solle einschließlich der Konsolidierung des Zukaufs von Objectiva Software Solutions um 25 bis 30 Prozent zulegen. Damit aber noch nicht genug: Abseits der Zahlen würden die kürzlich bekanntgegebenen Pläne zur Aufspaltung des Konzerns für Fantasie sorgen. In den kommenden 18 Monaten sollten die beiden Unternehmensteile Technology/Software-Services und Experts trennen und den Bereich Allgeier Experts verselbständigen. Dabei sollten alle vorhandenen Möglichkeiten geprüft werden - bis hin zu einem separaten Börsengang. Ziel sei es, ein global relevanter Player im Bereich Softwareentwicklung und Zukunftstechnologien zu werden.Details wurden zwar noch nicht festgelegt, doch könnte es sich für langfristig agierende Anleger lohnen, schon heute darauf zu setzen, dass die Aufspaltung Werte freisetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 39/2018)Börsenplätze Allgeier-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allgeier-Aktie:33,20 EUR +0,61% (04.10.2018, 13:43)