Paris (www.aktiencheck.de) - Es kehrt einfach keine Ruhe ein, im Gegenteil: US-Präsident Donald Trump wird nicht müde, mit ständig neuen Tweets die ohnehin schon beunruhigte Weltgemeinschaft stets aufs Neue zu verunsichern, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



So habe er zuletzt angekündigt, zum 1. September 10 Prozent Zölle auf die restlichen 300 Milliarden Dollar Handelsvolumen mit China erheben zu wollen. Die chinesische Währung habe anschließend kräftig abgewertet, wenngleich Peking versichere, nicht am Devisenmarkt interveniert zu haben. Und: Ob sich die beiden Großmächte bei den geplanten Gesprächen im September wieder ein wenig näher kommen würden, sei aktuell ungewiss. Der Kapitalmarkt habe auf das jüngste Säbelrasseln jedenfalls äußerst verschnupft reagiert; rund um den Globus seien die Aktienkurse kräftig unter Druck geraten.



Dass dem chinesischen Aktienmarkt - gemessen am Hang Seng Index (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) - der Handelsstreit mit den USA mehr zu schaffen mache als dem US-amerikanischen, stehe außer Frage. So habe der Hang Seng in den vergangenen zwölf Monaten rund 8 Prozent an Wert eingebüßt, während der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) um rund 1 Prozent zugelegt habe. Aber: Peking habe in der Vergangenheit schon häufig bewiesen, in kritischen Situationen - etwa aufgrund enttäuschender Konjunkturdaten - richtig zu reagieren und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Unumstritten sei zudem, dass auf mittlere und lange Sicht das Reich der Mitte nach wie vor große Wachstumsfantasie biete. Kurzum: Sobald ein wenig Ruhe einkehre, könnten langfristig orientierte Anleger das aktuelle Kursniveau in China womöglich zum Einstieg nutzen. (09.08.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >